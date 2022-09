Occhi grandi grandi di Francesca Michielin: testo e significato (Di venerdì 9 settembre 2022) Francesca Michielin segna un’inedita tappa che ci condurrà al suo nuovo progetto discografico con il singolo Occhi grandi grandi disponibile oggi venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in presave e preadd. Occhi grandi grandi è una canzone d’amore dall’attitudine rock, che inizia con un tipico riff dal sapore nu metal, seppur contaminato da quegli elementi elettronici che da sempre contraddistinguono lo stile inconfondibile dell’artista. Francesca è qui coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D. Il climax ascendente che ... Leggi su zon (Di venerdì 9 settembre 2022)segna un’inedita tappa che ci condurrà al suo nuovo progetto discografico con il singolodisponibile oggi venerdì 9 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in presave e preadd.è una canzone d’amore dall’attitudine rock, che inizia con un tipico riff dal sapore nu metal, seppur contaminato da quegli elementi elettronici che da sempre contraddistinguono lo stile inconfondibile dell’artista.è qui coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D. Il climax ascendente che ...

