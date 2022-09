Napoli, arrivato l’esito degli esami di Osimhen: le sue condizioni (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ arrivato in casa Napoli l’esito degli esami strumentali a cui Osimhen si è sottoposto per capire l’entità del suo infortunio E’ arrivato in casa Napoli l’esito degli esami strumentali a cui Osimhen si è sottoposto per capire l’entità del suo infortunio. La nota del club: «Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) E’in casastrumentali a cuisi è sottoposto per capire l’entità del suo infortunio E’in casastrumentali a cuisi è sottoposto per capire l’entità del suo infortunio. La nota del club: «Victorsi è sottoposto questa mattina addiagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

