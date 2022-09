Morte Regina Elisabetta | perché Kate Middleton non c’era? La verità

(Di venerdì 9 settembre 2022) Laè morta nel pomeriggio dell’8 settembre 2022, nella sua tenuta a Balmoral, dove è stata raggiunta da quasi tutta la Famiglia Reale, fatta eccezione per le due mogli dei suoi nipoti William e Harry: mentre per Meghan Markle è facile capire i motivi dell’assenza, tutti adesso si chiedononon fosse presente...

TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - fanpage : La regina dei record, la sovrana più longeva del mondo. Si concludono oggi i 70 anni di regno di #QueenElizabeth.… - cland3stjna : RT @cestIaviie: Mi fate spaccare con i vostri “ma cosa ce ne frega della morte della regina” come se stessimo parlando della signora Claudi… - mattiiazattoni : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria -

Nel primo giorno dopo ladellaElisabetta è prevista un'intensa serie di eventi ufficiali, ma anche non ufficiali o spontanei. Come riportano i media inglesi, il programma prevede sicuramente il rientro a Londra ...Della comunicazione delladellaElisabetta , tanto attesa quanto temuta, colpisce soprattutto il fatto che molti di noi hanno appreso la notizia tramite la pagina Instagram della Royal Family, tempestivamente e ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...La stampa scozzese scrive che la partita contro i Rangers potrebbe slittare per la morte della Regina intanto Giuntoli racconta come ha bruciato la concorrenza per Kvara. Il tecnico della Roma spera n ...