Morte Regina Elisabetta | ecco chi è ora il sovrano da record

(Adnkronos) – Morta la Regina Elisabetta, che ha regnato per oltre 70 anni, è ora il sultano del Brunei il sovrano più longevo al mondo. Il 5 ottobre prossimo saranno 55 anni che il 76enne Darussalam Hassanal Bolkiah regna nel sultanato, quattro anni più della Regina Margrethe II di Danimarca, che diventa la seconda regnante più longeva. Il sultano è anche il premier del Brunei dal 1984, anno in cui il sultanato ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, di cui era un protettorato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

