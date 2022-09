LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di Okamika, McNulty e Caicedo, insegue Craddock. Gruppo a 3’10” (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 15.23 30” il ritardo di Craddock rispetto al terzetto al comando. Il Gruppo si trova invece a 3?. 15.20 Ripreso Chris Harper. 15.20 A tirare in testa al Gruppo c’è la Trek – Segafredo di Mads Pedersen. Il danese riuscirà a conquistare il tris di vittorie in questa Vuelta? 15.17 Craddock è ancora a 40” dalla testa della corsa. 15.14 95 km all’arrivo. 15.11 Bizkarra è stato ora ripreso dal Gruppo. Continua invece nel suo tentativo Harper. 15.08 Facciamo chiarezza su ciò che sta succedendo: in testa ci sono lo spagnolo Ander Okamika (Burgos-BH), lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e l’ecuadoriano Jonathan Klever Caicedo (EF ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA15.23 30” il ritardo dirispetto al terzetto al comando. Ilsi trova invece a 3?. 15.20 Ripreso Chris Harper. 15.20 A tirare in testa alc’è la Trek – Segafredo di Mads Pedersen. Il danese riuscirà a conquistare il tris di vittorie in questa? 15.17è ancora a 40” dalla testa della corsa. 15.14 95 km all’arrivo. 15.11 Bizkarra è stato ora ripreso dal. Continua invece nel suo tentativo Harper. 15.08 Facciamo chiarezza su ciò che sta succedendo: in testa ci sono lo spagnolo Ander(Burgos-BH), lo statunitense Brandon(UAE Team Emirates) e l’ecuadoriano Jonathan Klever(EF ...

