La voce dalle Sacre stanze | cosa si dice in Vaticano di Giorgia Meloni

(Di venerdì 9 settembre 2022) Che tema scegliere? Busta numero 1: "La Chiesa italiana e il voto del 25 settembre". Seconda busta: "I cattolici e le prossime elezioni". In passato ci sarebbe stata una notevole differenza tra i due svolgimenti. Nei fragorosi anni dell'Ulivo, quando la leadership dei progressisti era in mano ai cattolici democratici, gran parte dei vescovi italiani, a dispetto del cardinal Camillo Ruini e forse del Papa regnante, trasmettevano tramite radio curia, persino alle suore di clausura, la direttiva di votare a sinistra. Mentre il popolo della messa domenicale stava serenamente con Forza Italia e Lega. Adesso basta. Dissenso o robe simili rispetto ai pronunciamenti della gerarchia, oggi non ce n'è, o se ne stanno nella platea, vicace ma emarginata come "estremista e iper-tradizionalista", di alcuni blog. Del resto: da chemai si potrebbe dissentire? Dalla "libertà di ...

27Peppe : RT @AleTav3r_: Fisso questa foto dalle 2 alle 3 ore al giorno, oramai si è impossessata della mia mente, ho un'ossessione incurabile che mi… - Jimmy_Lib_ : RT @AleTav3r_: Fisso questa foto dalle 2 alle 3 ore al giorno, oramai si è impossessata della mia mente, ho un'ossessione incurabile che mi… - AleTav3r_ : Fisso questa foto dalle 2 alle 3 ore al giorno, oramai si è impossessata della mia mente, ho un'ossessione incurabi… - scrutacieli : @SottoSopra78 @PerpetuumAle La tonalità originale (Re) è lontanissima dalle mie possibilità ?? Scusate ma io ho una… - cmgaston : Quella con la voce gracchiante che litiga col compagno in terrazzo per farsi ascoltare da tutto il quartiere è torn… -

Agenzia ANSA

Durante il G20 di Londra del 2009, al termine della foto di gruppo, Berlusconi chiamò ad altail neo presidente americano Barack Obama, urlando: 'Mr Obama! È Berlusconi'. Un modo di fare ......Va qui detto per inciso che molte meno certezze provengonotracce ematiche reperite nel vano ...ad una persona - opportunamente oscurata e le cui risposte sono state mandate in video con la... Tajani a Ue, 'da Timmermans interferenza inammissibile' - La voce degli eurodeputati Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Elisabetta II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei ...