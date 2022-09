La safety car sulla A8 per un cane in autostrada (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - La parola "safety car" in questi giorni fa subito pensare al Gp di Formula 1, in programma domenica a Monza. In realtà, la "safety car" questa mattina, attorno alle 9, è stata protagonista di un intervento sulla A8 Milano-Varese, per garantire la sicurezza degli automobilisti e di un cane. Sì, perché l'animale, probabilmente abbandonato a quanto apprende l'AGI, si è trovato a vagare in piena carreggiata autostradale. A quel punto, tra le uscite di Gallarate e Busto Arsizio, è uscita la safety car per scongiurare incidenti. L'intervento è durato una mezz'ora, poi il cane è scappato, uscendo dalla A8. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma nulla di più. Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - La parola "car" in questi giorni fa subito pensare al Gp di Formula 1, in programma domenica a Monza. In realtà, la "car" questa mattina, attorno alle 9, è stata protagonista di un interventoA8 Milano-Varese, per garantire la sicurezza degli automobilisti e di un. Sì, perché l'animale, probabilmente abbandonato a quanto apprende l'AGI, si è trovato a vagare in piena carreggiatale. A quel punto, tra le uscite di Gallarate e Busto Arsizio, è uscita lacar per scongiurare incidenti. L'intervento è durato una mezz'ora, poi ilè scappato, uscendo dalla A8. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma nulla di più.

Gazzetta_it : A bordo della Safety Car: ecco come si gira a Monza - TuttoQuaNews : RT @La_Prealpina: Cane libero in A8, c’è la safety-car - La_Prealpina : Cane libero in A8, c’è la safety-car - fsussidiarieta : Come attraversare un momento storico in cui i #problemi si moltiplicano, #idee e ideologie vengono meno e la… - StampaCuneo : Tenda bis, confermata l’apertura di una parte a ottobre ’23 (con safety car). Entrambi i tunnel solo nel 2025 -