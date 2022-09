La democrazia ucraina può farcela (Di venerdì 9 settembre 2022) Nataliya Gumenyuk racconterà al festival di INternazionale un paese in guerra e come i suoi concittadini stanno provando a resistere all’invasione russa. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Nataliya Gumenyuk racconterà al festival di INternazionale un paese in guerra e come i suoi concittadini stanno provando a resistere all’invasione russa. Leggi

Mirkosway74 : @angelo_falanga Visto che è un giovane pimpante perché non sta in Ucraina a difendere la sua 'democrazia'? Oltre ch… - hostingtech2 : @zinodoff @RODOLFOPRENESTI @davcarretta o un cittadino Ucraino ? rispondi a questa domanda, l'Ucraina ancora prima… - guymontag701 : La Pace al Freddo. Ineffabile governo dei migliori… Quello che ha abrogato ogni libertà costituzionale per mesi in… - Lella562 : RT @Kety78772478: @Mao05422591 Mi sembrerebbe più equo che tutte le persone come lei andassero in Ucraina a combattere per la democrazia, e… - MarceVann : RT @Selia_89: @Mao05422591 Puoi sempre andare in Ucraina a portare il tuo supporto e avere un assaggio della loro democrazia, nonché vedere… -