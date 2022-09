“Ispirazione straordinaria” – Beckham | Kane e Williamson guidano gli omaggi del calcio alla regina

(Di venerdì 9 settembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: I capitani dell’Inghilterra Harrye Leahhanno salutato lacome una “sorprendente” e una “persona eccezionale” mentre guidavano i tributi dopo la sua morte all’età di 96 anni. Buckingham Palace ha annunciato la notizia giovedì sera. L’attaccante del Tottenhamha twittato: “I miei pensieri sono con la famiglia reale in questo momento molto difficile. “Laè stata un’e sarà ricordata per i suoi incredibili anni al servizio di questo Paese. Riposa in pace, Vostra Maestà. Il difensore dell’Arsenal, che ha portato l’Inghilterragloria di Euro 2022 quest’estateha dichiarato su Instagram: “Una ...

_anele_04 : Hai segnato un'epoca, intere generazioni, sei fonte di ispirazione, ma soprattutto sei una donna straordinaria che… - Jerulovegf : RT @Roberta07love: Dopo 27 anni, termina la straordinaria corsa @serenawilliams ?? ??. La regina del tennis, una campionessa, una leggenda,… - GianluigiO : RT @Roberta07love: Dopo 27 anni, termina la straordinaria corsa @serenawilliams ?? ??. La regina del tennis, una campionessa, una leggenda,… - fosforilazione : RT @Roberta07love: Dopo 27 anni, termina la straordinaria corsa @serenawilliams ?? ??. La regina del tennis, una campionessa, una leggenda,… - Roberta07love : Dopo 27 anni, termina la straordinaria corsa @serenawilliams ?? ??. La regina del tennis, una campionessa, una legge… -

...hanno avuto l'onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la... "Siamo in lutto per la morte della Regina Elisabetta II, che è stata un modello e un'...... martedì scorso, ha aggiunto che per lei è stata "un'personale"; e che la sua devozione ... l'ex presidente Donald Trump ha osservato che "il suo regno storico ha lasciato una...Londra e il mondo piangono l'ultima sovrana. Elisabetta II è morta ieri a 96 anni a Balmoral, in Scozia. Tra 10 giorni i funerali. Carlo III sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani, oggi ...A 96 anni, 70 dei quali passati sul trono d'Inghilterra, è mancata la decana dei monarchi sul trono, popolarissima tra il suo popolo, ammirata per il suo senso del dovere, rispettata per la devozione ...