Il partito dello scostamento e la linea dura di Draghi (Di venerdì 9 settembre 2022) C'è un inedito asse che va dal decreto di guerra auspicato da Salvini e Conte fino al "piccolo extradeficit" chiesto da Calenda. Ma a Palazzo Chigi non ci pensano proprio, i mercati sono lì ad aspettare l'Italia in affanno. Il rischio è che il conto si ripresenti molto più salato fra pochi mesi

