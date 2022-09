F1 GP Italia Monza, Norris getta la spugna: “Penalità degli altri? Dopo 5 giri mi supereranno” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Possiamo dire che siamo ancora dietro, ma abbiamo fatto un passo avanti nelle seconde prove libere rispetto alle prime. Abbiamo cambiato macchina e mi sono sentito maggiormente a mio agio. Siamo lontani nel long run, dobbiamo migliorare nel passo gara. Abbiamo fatto dei passi avanti, è stata una giornata discreta. Le Penalità? Non ci favoriranno, saranno davanti a me Dopo cinque giri, non ho speranze”. Così ha commentato ai microfoni di Sky il pilota britannico della McLaren, Lando Norris, che nonostante il buon quarto tempo ottenuto nelle libere al Gp d’Italia non è sembrato particolarmente fiducioso per le qualifiche e la gara di domenica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “Possiamo dire che siamo ancora dietro, ma abbiamo fatto un passo avanti nelle seconde prove libere rispetto alle prime. Abbiamo cambiato macchina e mi sono sentito maggiormente a mio agio. Siamo lontani nel long run, dobbiamo migliorare nel passo gara. Abbiamo fatto dei passi avanti, è stata una giornata discreta. Le? Non ci favoriranno, saranno davanti a mecinque, non ho speranze”. Così ha commentato ai microfoni di Sky il pilota britannico della McLaren, Lando, che nonostante il buon quarto tempo ottenuto nelle libere al Gp d’non è sembrato particolarmente fiducioso per le qualifiche e la gara di domenica. SportFace.

SkySportF1 : ? SAINZ FIRMA LE SECONDE LIBERE A MONZA I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? Quante penalità in griglia ?? Oltre a Max, anche Hamilton e Sainz I DETTAGLI ? - SkySportF1 : Alle 14:00 LIVE le #FP1 dell'#ItalianGP, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - sportface2016 : #F1, #Norris getta la spugna già al venerdì: 'Penalità degli altri? Dopo cinque giri saranno già davanti a me'… - rixasala : Sono 100 anni per l'Autodromo di Monza. Un pezzo di storia per la Brianza e per l'Italia, ma anche per l'automobili… -