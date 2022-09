Elodie rompe il silenzio sulla relazione con Andrea Iannone | “Se dovesse fiorire | fiorirà”

(Di venerdì 9 settembre 2022): dopo tutti gli scatti rubati dai paparazzi ed i gossip che giravano su una possibiletra i due, arrivano finalmente le parole di lei. La cantante, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha deciso dire ila riguardo: “niente aspettative. Se”. Ecco cos’ha detto più nello specifico.è la coppia più paparazzata dell’ultimo periodo. Molti sono stati gli avvistamenti che hanno dato vita a molti gossip a riguardo del loro flirt. I due, infatti, sono stati visti insieme per la prima volta in Sardegna, poi beccati mano nella mano in Svizzera. Fino ad ora, però, nessuno avrebbe potuto ...

infoitcultura : Elodie rompe il silenzio e parla della relazione con Andrea Iannone - ParliamoDiNews : Elodie rompe il silenzio sul presunto flirt con Andrea Iannone: “È una persona che mi piace” #07Settembre #Gossip - infoitcultura : Amici: Elodie rompe il silenzio sul presunto flirt con Andrea Iannone, la verità della cantante - infoitcultura : Elodie e Andrea Iannone, la cantante rompe il silenzio: «È una persona che mi piace» - infoitcultura : Elodie e Andrea Iannone, la cantante rompe il silenzio: «È una persona che mi piace» -

Dopo la visita, Aka7even è tornato sui social e ha raccontato tutte le emozioni provate durante le ore trascorse con i bambini ricoverati al Policlinico : Leggi ancheil silenzio sul ...e Andrea Iannone stanno insieme Parla l'ex allieva di Amiciè, senza ombra di dubbio, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Intervistata da Vanity Fair, l' ex ...In molti speravano in un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash. Un desiderio al momento non realizzabile in quanto la cantante ha iniziato a frequentarsi con Andrea Iannone, ex di Belèn Rodriguez e ...“È una persona che mi piace”: con queste parole la cantante Elodie conferma il flirt con il motociclista Andrea Iannone. Intervistata da Vanity Fair, l’interprete, che ha debuttato come attrice nel fi ...