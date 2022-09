Drug-delivery nel Parco Verde | Carabinieri arrestano due persone

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella compagnia di Caivano, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno arrestato dueper detenzione di droga a fini di spaccio. I, appostati anche in abiti civili, si sono appostati in un isolato del. Il padrone di casa è stato notato mentre cedeva un cospicuo numero di dosi ad un’altra persona. Si trattava di un pusher incaricato di prelevare e smerciare in strada la droga. Una sorta di rapporto grossista/commerciante. Il suo andirivieni in scooter non è passato inosservato. Il primo a finire in manette è stato il pusher. Nonostante il tentativo di fuga su due ruote, è stato arrestato. Addosso una dose di crack e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Poi è stato arrestato il proprietario ...

I carabinieri della compagnia di Caivano, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno arrestato due persone per detenzione di droga a fini di spaccio. I Carabinieri, appostati anche in abiti civil ...L'ooperazione che ha portato a smantellare un altro drug delivery si è concentrata in un appartamento nell'isolato B2/3 del Parco Verde. A monitorarlo i ...