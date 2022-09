Docente arrestato: si è rifiutato di usare il pronome neutro per uno studente transessuale (Di venerdì 9 settembre 2022) Un Docente di una scuola si è rifiutato di rivolgersi al proprio alunno con il pronome neutro. L'insegnante è stato messo in congedo retribuito in attesa dell'esito della procedura disciplinare. Il professore, però, non ha rispettato la decisione, recandosi lo stesso a scuola, tentando di insegnare nelle sue ore di lezione ed è stato arrestato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Undi una scuola si èdi rivolgersi al proprio alunno con il. L'insegnante è stato messo in congedo retribuito in attesa dell'esito della procedura disciplinare. Il professore, però, non ha rispettato la decisione, recandosi lo stesso a scuola, tentando di insegnare nelle sue ore di lezione ed è stato. L'articolo .

