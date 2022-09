(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto«Accolgo con piacere la notizia secondo cui la Giunta regionale della Campania d’intesa con il Consorzio di Bonifica Sannio-Alifana ha deciso di avviare il percorso per la definizione di una progettualità che possa consentire l’uso agricolo dell’acqua delladi. E’ una valutazione che sto sollecitando da mesi e che mi auguro, a questo punto, possa tradursi in un impegno concreto. Più volte, infatti, ho avuto modo di confrontarmi con i vertici del Consorzio Sannio Alifano ed è sempre emersa la necessità di avviare la progettazione di infrastrutture irrigue secondarie, affinché si possa sostenere il comparto agricolo provinciale. Naturalmente, a questo punto, è fondamentale che tutte le zone a vocazione agricola della provincia di Benevento possano beneficiare di questa risorsa. Dunque plaudo alla ...

Diga Campolattaro, Maglione: «Ora sprint all'infrastruttura per uso irriguo».

Eguale rilievo è stata la presenza e la decisionalità della Provincia sulla vicenda delladiper oltre 500milioni di Euro per le opere irrigui e civili a favore di tutto il Sannio.'Purtroppo l'avevamo detto - commenta Masiello - era da quasi sette anni che parlavo della necessità di mettere a sistema ladiperché percepivamo questo disagio nelle coltivazioni, ... Diga Campolattaro, Maglione: 'Ora sprint all'infrastruttura per uso irriguo' 9 settembre Diga Campolattaro, Maglione (Impegno Civico): «Ora sprint all'infrastruttura per uso irriguo» - «Accolgo con piacere la notizia secondo cui la Giunta regionale della Campania d'intesa con ...