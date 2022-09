Destre, Pd, Calenda e Renzi preparano il colpo di grazia alla giustizia (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è chi punta sulla continuità con il governo dei migliori in fatto di giustizia, chi propone una revisione delle riforme già approvate e chi, invece, punta a un loro ribaltamento pressoché totale. Insomma sul destino delle toghe italiane sembra esserci grande confusione con i partiti che hanno idee diametralmente opposte e che, programmi elettorali alla mano, propongono tutto e il contrario di tutto. Del resto si sa che la giustizia, da tempo in panne, è uno dei temi maggiormente divisivi e che scaldano gli animi degli italiani. Sul destino della giustizia sembra esserci grande confusione con i partiti che hanno idee diametralmente opposte Quel che sorprende, semmai, è che in questa campagna elettorale si sente parlare ben poco di come le coalizioni intendono agire in materia. Forte del vento in poppa dei sondaggi, le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) C’è chi punta sulla continuità con il governo dei migliori in fatto di, chi propone una revisione delle riforme già approvate e chi, invece, punta a un loro ribaltamento pressoché totale. Insomma sul destino delle toghe italiane sembra esserci grande confusione con i partiti che hanno idee diametralmente opposte e che, programmi elettoralimano, propongono tutto e il contrario di tutto. Del resto si sa che la, da tempo in panne, è uno dei temi maggiormente divisivi e che scaldano gli animi degli italiani. Sul destino dellasembra esserci grande confusione con i partiti che hanno idee diametralmente opposte Quel che sorprende, semmai, è che in questa campagna elettorale si sente parlare ben poco di come le coalizioni intendono agire in materia. Forte del vento in poppa dei sondaggi, le ...

