Cosa si scopre leggendo la flat tax di Salvini dalla sua app

(Di venerdì 9 settembre 2022) Mi sono preso la briga di scaricare dal sito della Lega l’app “tax” tanto propagandata dal senatoree con notevole stupore ho scoperto che hanno perfettamente ragione Massimo Baldini e Simone Pellegrino i quali su Lavoce.info hanno argomentato che nella riforma Siri-latax non c’è. Per cominciare dal semplice, ho detto all’app che io sono un single e ho immesso cinque dati per il reddito: 25.000 euro, 26.000, 27.000, 28.000 e 29.900. Le cinque imposte corrispondenti, secondo la riforma proposta, sono 3.094 euro, 3.375, 3.900, 4.463 e 5.635. Con questi dati, ho calcolato l’aliquota marginale, ossia sugli incrementi di reddito. Passando da 25 a 26 mila euro, l’imposta aumenta di 281 euro. Questo significa che se guadagno 1.000 euro in più, lo stato se ne prende 281. L’aliquota marginale è ...