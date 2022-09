Calendario Serie A calcio: orari partite 10-12 settembre, programma, tv, quali vedere in streaming su DAZN e Sky (Di venerdì 9 settembre 2022) Con l’arrivo del fine settimana, la Serie A 2022-2023 è pronta a tornare in scena con la sua sesta giornata di una stagione intensisissima. Dieci, come di consueto, le partite in agenda: dal sabato al lunedì. Tre saranno in agenda il 10 settembre, sei saranno in agenda l’11 settembre e una, infine, lunedì 12 settembre; con la grande attenzione che sarà calamitata, in particolare, da Inter-Torino, di sabato 10 settembre alle ore 18. Guarda la Serie A di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv. Inoltre Sampdoria-Milan, Atalanta-Cremonese e Empoli-Roma ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Con l’arrivo del fine settimana, laA 2022-2023 è pronta a tornare in scena con la sua sesta giornata di una stagione intensisissima. Dieci, come di consueto, lein agenda: dal sabato al lunedì. Tre saranno in agenda il 10, sei saranno in agenda l’11e una, infine, lunedì 12; con la grande attenzione che sarà calamitata, in particolare, da Inter-Torino, di sabato 10alle ore 18. Guarda laA disua partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Lein agenda si potranno seguire in direttasuo sull’ App per smart-tv. Inoltre Sampdoria-Milan, Atalanta-Cremonese e Empoli-Roma ...

