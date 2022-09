Vuelta a España 2022, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai? Dove vedere tappa 18 (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il Giro d'Italia vinto da Hindley e il Tour de France che ha visto il successo di Vingegaard, si corre il terzo GT stagionale. La Vuelta a España 2022 si disputa da venerdì 19 agosto fino... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il Giro d'Italia vinto da Hindley e il Tour de France che ha visto il successo di Vingegaard, si corre il terzo GT stagionale. Lasi disputa da venerdì 19 agosto fino...

SpazioCiclismo : Ancora un ritiro pesante a #LaVuelta22: Jay Vine è fuori gara. - SpazioCiclismo : Altri due corridori abbandonano #LaVuelta22 (ma nessuno dei due per covid): si tratta di Samuele Battistella e Brun… - SpazioCiclismo : Thymen Arensman racconta la sua sofferenza nei chilometri finale della diciassettesima tappa de #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Lawson Craddock promette ancora battaglia dopo esserci andato vicino per l'ennessima volta nel finale della diciass… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per vivere con il nostro racconto la diciottesima tappa de #LaVuelta22 -