Ultime Notizie – Covid Cina, a Chengdu lockdown ‘senza fine’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Resta il lockdown a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan colpita lunedì dal terremoto di magnitudo 6.8. Le autorità, si legge sul Guardian, hanno prorogato sine die il lockdown per la maggior parte dei distretti della città con 21 milioni di abitanti che ha anche dovuto fare i conti con terribili ondate di calore e interruzioni di corrente. Tutto in nome della politica ‘Zero Covid’. E crescono i timori per le forniture dal momento che Chengdu ospita un impianto importante di Foxconn, che fornisce Apple, così come Jabil. Chengdu è in lockdown dal primo settembre. Le misure avrebbero dovuto essere revocate oggi, ma per le autorità locali “ci sono ancora rischi di diffusione” in “alcune aree”. Per la popolazione costretta al lockdown sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Resta il, nella provincia cinese del Sichuan colpita lunedì dal terremoto di magnitudo 6.8. Le autorità, si legge sul Guardian, hanno prorogato sine die ilper la maggior parte dei distretti della città con 21 milioni di abitanti che ha anche dovuto fare i conti con terribili ondate di calore e interruzioni di corrente. Tutto in nome della politica ‘Zero’. E crescono i timori per le forniture dal momento cheospita un impianto importante di Foxconn, che fornisce Apple, così come Jabil.è indal primo settembre. Le misure avrebbero dovuto essere revocate oggi, ma per le autorità locali “ci sono ancora rischi di diffusione” in “alcune aree”. Per la popolazione costretta alsono ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - junews24com : Donnarumma ancora sotto osservazione a Parigi. Da Navas alla Juve: nuovi retroscena - junews24com : Nuovo allenatore Chelsea: scelto il sostituto di Tuchel. C’è il nome -