Troppo prosperosa per entrare a Paestum, Elisa Cipro lasciata fuori: «Mi hanno detto di coprirmi con facce schifate» (Di giovedì 8 settembre 2022) Troppo formosa per visitare un parco archeologico. Alla cantante Elisa Cipro, italiana ma residente in Inghilterra, è stato interdetto l’ingresso a Paestum, il meraviglioso sito archeologico in Campania, durante una sua recente visita nei giorni scorsi. A testimoniarlo è lei stessa sul suo account Instagram ed in un’intervista con il magazine MowMag. «Non mi hanno permesso di entrare a visitare il Parco perché il mio top per loro era indecente. Discriminata per il solo fatto di essere prosperosa, mentre altre ragazze con più carne scoperta della mia, ma con una corporatura esile, sono entrate senza problemi» ha raccontato con amarezza la cantante. Il dress code fuori luogo? La cantante indossava, come si vede nella foto, un pantalone ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 settembre 2022)formosa per visitare un parco archeologico. Alla cantante, italiana ma residente in Inghilterra, è stato interl’ingresso a, il meraviglioso sito archeologico in Campania, durante una sua recente visita nei giorni scorsi. A testimoniarlo è lei stessa sul suo account Instagram ed in un’intervista con il magazine MowMag. «Non mipermesso dia visitare il Parco perché il mio top per loro era indecente. Discriminata per il solo fatto di essere, mentre altre ragazze con più carne scoperta della mia, ma con una corporatura esile, sono entrate senza problemi» ha raccontato con amarezza la cantante. Il dress codeluogo? La cantante indossava, come si vede nella foto, un pantalone ...

infoitcultura : Troppo prosperosa per entrare a Paestum, Elisa Cipro lasciata fuori: «Mi hanno detto di coprirmi con facce sch - infoitcultura : Paestum, Elisa 'troppo prosperosa': vestita così, ingresso vietato - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Troppo prosperosa per entrare a Paestum, Elisa Cipro lasciata fuori: «Mi hanno detto di coprirmi con facce schifate» https://t… - leggoit : Troppo prosperosa per entrare a Paestum, Elisa Cipro lasciata fuori: «Mi hanno detto di coprirmi con facce schifate» -