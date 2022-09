Sandali con calzino: trend o caduta di stile? Bella Hadid li ama (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 2022 ha distrutto, una ad una, molte delle certezze in fatto di moda. Prima con il ritorno degli Ugg, poi con le viralissime Birkenstock che tutti indossavano quest’estate, e ora con un’altra delle tendenze scarpe più controverse di sempre. I Sandali eleganti con tacco portati con il calzino. Quando si tratta di abbracciare questi dibattuti trend, Bella Hadid è sempre in prima linea. Proponendo look ultra glamour capaci di far cambiare idea a chiunque. Proprio com’è successo in questo caso. Sandali con il calzino: in o out? Per anni si è pensato che questo abbinamento, decisamente audace, fosse da bocciare senza esclusione di colpi. Ma se c’è una cosa che le tendenze scarpe più recenti hanno insegnato è che tutto, se abbinato nel modo giusto, può diventare cool. ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) Il 2022 ha distrutto, una ad una, molte delle certezze in fatto di moda. Prima con il ritorno degli Ugg, poi con le viralissime Birkenstock che tutti indossavano quest’estate, e ora con un’altra delle tendenze scarpe più controverse di sempre. Ieleganti con tacco portati con il. Quando si tratta di abbracciare questi dibattutiè sempre in prima linea. Proponendo look ultra glamour capaci di far cambiare idea a chiunque. Proprio com’è successo in questo caso.con il: in o out? Per anni si è pensato che questo abbinamento, decisamente audace, fosse da bocciare senza esclusione di colpi. Ma se c’è una cosa che le tendenze scarpe più recenti hanno insegnato è che tutto, se abbinato nel modo giusto, può diventare cool. ...

