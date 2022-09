Riscaldamenti, come cambiano date e orari dei termosifoni con il nuovo piano di contenimento dei consumi (Di giovedì 8 settembre 2022) Con il nuovo piano nazionale di contenimento dei consumi energetici cambiano date e orari di accensione dei Riscaldamenti. La strategia del governo per mitigare gli effetti sulla bolletta della guerra in Ucraina prevede uno slittamento in avanti per l’inizio della stagione dei termosifoni e un’anticipazione sulla data di spegnimento primaverile. Le date cambiano da Nord a Sud, secondo il principio delle zone climatiche: aree territoriali che dividono l’Italia in base all’altitudine e all’interno delle quali si trovano i vari comuni. Per questo motivo località come San Candido (Bolzano) o Livigno (Sondrio), mete sciistiche invernali, potranno tenere i termosifoni accesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Con ilnazionale dideienergeticidi accensione dei. La strategia del governo per mitigare gli effetti sulla bolletta della guerra in Ucraina prevede uno slittamento in avanti per l’inizio della stagione deie un’anticipazione sulla data di spegnimento primaverile. Leda Nord a Sud, secondo il principio delle zone climatiche: aree territoriali che dividono l’Italia in base all’altitudine e all’interno delle quali si trovano i vari comuni. Per questo motivo localitàSan Candido (Bolzano) o Livigno (Sondrio), mete sciistiche invernali, potranno tenere iaccesi ...

