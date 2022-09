Rally, Grecia day-1: Neuville apre le danze con Hyundai (Di giovedì 8 settembre 2022) Il belga Thierry Neuville ha conquistato il miglior tempo nella prima speciale del Rally di Grecia, 10mo appuntamento del Mondiale 2022. Il portacolori di Hyundai ha siglato il tempo di 1.58.4 con 1 decimo di scarto dal finnico Teemu Suninen (Hyundai), il più rapido nella speciale classe della WRC2. Lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) e l’estone Ott Tanak (Hyundai) inseguono nell’ordine, rispettivamente a +1.0 ed a +1.1 dalla vetta del gruppo. Buona prova per Sébastien Loeb (Ford/M-Sport) e per il padrone del Mondiale Kalle Rovanpera (Toyota), presenti nella Top10 della classifica assoluta alle spalle di alcune WRC2. Nello Stadio Olimpico di Atene sono state molte le insidie per tutti i protagonisti. Da evidenziare infatti l’errore dopo un salto da parte del Esapekka ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Il belga Thierryha conquistato il miglior tempo nella prima speciale deldi, 10mo appuntamento del Mondiale 2022. Il portacolori diha siglato il tempo di 1.58.4 con 1 decimo di scarto dal finnico Teemu Suninen (), il più rapido nella speciale classe della WRC2. Lo spagnolo Dani Sordo () e l’estone Ott Tanak () inseguono nell’ordine, rispettivamente a +1.0 ed a +1.1 dalla vetta del gruppo. Buona prova per Sébastien Loeb (Ford/M-Sport) e per il padrone del Mondiale Kalle Rovanpera (Toyota), presenti nella Top10 della classifica assoluta alle spalle di alcune WRC2. Nello Stadio Olimpico di Atene sono state molte le insidie per tutti i protagonisti. Da evidenziare infatti l’errore dopo un salto da parte del Esapekka ...

