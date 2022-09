L'ottima compagnia degli alberi (Di giovedì 8 settembre 2022) La misantropia, esacerbata dal momento, è tale che passo il tempo con gli alberi. Con gli alberi monumentali. Da una mezza vita pedalo in Cittadella e non mi ero mai accorto di alcuni esemplari valorosi. C’è voluta questa campagna elettorale perchè mi interessassi a loro: ex malo bonum. Siccome sono un sincero antidemocratico, siccome non voglio in alcun modo mescolarmi al popolo sovrano che per ben due volte ha votato contro l’energia nucleare, dunque a favore del presente disastro, siccome non voglio che qualcuno mi chieda “Tu cosa voti?” (domanda che considero non meno volgare di “Tu quanto guadagni?” o “Tu quante volte lo fai?”), la sera non esco per incontrare persone, esco per incontrare alberi. In Cittadella il grande pioppo l’avevo anche visto ma non mi ero mai soffermato, un pioppo nero o forse no (ammetto la mia difficoltà a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) La misantropia, esacerbata dal momento, è tale che passo il tempo con gli. Con glimonumentali. Da una mezza vita pedalo in Cittadella e non mi ero mai accorto di alcuni esemplari valorosi. C’è voluta questa campagna elettorale perchè mi interessassi a loro: ex malo bonum. Siccome sono un sincero antidemocratico, siccome non voglio in alcun modo mescolarmi al popolo sovrano che per ben due volte ha votato contro l’energia nucleare, dunque a favore del presente disastro, siccome non voglio che qualcuno mi chieda “Tu cosa voti?” (domanda che considero non meno volgare di “Tu quanto guadagni?” o “Tu quante volte lo fai?”), la sera non esco per incontrare persone, esco per incontrare. In Cittadella il grande pioppo l’avevo anche visto ma non mi ero mai soffermato, un pioppo nero o forse no (ammetto la mia difficoltà a ...

