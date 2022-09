L’appello del ministro degli esteri di Taiwan a Formiche.net (Di giovedì 8 settembre 2022) La comunità globale sta affrontando una serie di crisi senza precedenti: dalla sfida in corso alle varianti del COVID-19 e gli sforzi in stallo sui cambiamenti climatici, alle interruzioni della catena di approvvigionamento e all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia. Ora più che mai, le crescenti intimidazioni retoriche e militari della Cina stanno mettendo in pericolo la pace e la stabilità regionali. Tutte queste cose avranno un impatto sulla sicurezza e sul benessere del mondo. Quando i membri delle Nazioni Unite si incontreranno di nuovo a New York quest’anno, è opportuno ricordare a questi leader che tutte le persone – incluso il popolo Taiwanese – meritano di far sentire la propria voce e di essere parte dello sforzo collaborativo per affrontare queste sfide per il bene globale. Taiwan, faro di democrazia in Asia e forza ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) La comunità globale sta affrontando una serie di crisi senza precedenti: dalla sfida in corso alle varianti del COVID-19 e gli sforzi in stallo sui cambiamenti climatici, alle interruzioni della catena di approvvigionamento e all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia. Ora più che mai, le crescenti intimidazioni retoriche e militari della Cina stanno mettendo in pericolo la pace e la stabilità regionali. Tutte queste cose avranno un impatto sulla sicurezza e sul benessere del mondo. Quando i membri delle Nazioni Unite si incontreranno di nuovo a New York quest’anno, è opportuno ricordare a questi leader che tutte le persone – incluso il popoloese – meritano di far sentire la propria voce e di essere parte dello sforzo collaborativo per affrontare queste sfide per il bene globale., faro di democrazia in Asia e forza ...

