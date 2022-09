La Regina Elisabetta non si regge in piedi | il popolo inglese sotto shock

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Sono giorni di profonda preoccupazione per il, laè tornata a mostrarsi in pubblico ma non siaffatto in. Le immagini condivide con la stampa hanno riaperto un velo sottile sui rumors riguardanti le condizioni di salute della sovrana. Laè considerato il pilastro della nazionee anche del, un vero e proprio punto di riferimento che gioca un un ruolo fondamentale da 70 anni, tenendo nelle sue mani le redini della nazione. Eppure, qualcosa non va come dovrebbe e da Buckingham Palace non arriva alcun tipo di risposta su quelle che sono le condizioni di salute della sovrana. A tenere banco nel mondo della cronaca internazionale, ...