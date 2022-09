La posta del numero 1477 (Di giovedì 8 settembre 2022) ? Nell’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1476) si pone in rilievo la diversa accoglienza che la proposta di regolamentare l’uso dei jet privati ha trovato... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) ? Nell’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1476) si pone in rilievo la diversa accoglienza che la prodi regolamentare l’uso dei jet privati ha trovato... Leggi

DavidPuente : 4/ La foto non è stata scattata in Ucraina. Sposi e amici erano davanti alla statua di Lenin posta davanti al Palaz… - perinick82per : RT @DavidPuente: 4/ La foto non è stata scattata in Ucraina. Sposi e amici erano davanti alla statua di Lenin posta davanti al Palazzo dell… - Arturoarthuren : @sologiuma @takefive2020 @Sandor_Petini Voto per posta da anni. Gli sarà arrivata una pubblicità e la busta del consolato. - DossiCarla : RT @CCarlutti: @ArchCmc Esempio di grillino in malafede (non possono essere cosi' coglioni, dai) che posta una foto dell'Iraq del 2003 spac… - SoloCristy : RT @DavidPuente: 4/ La foto non è stata scattata in Ucraina. Sposi e amici erano davanti alla statua di Lenin posta davanti al Palazzo dell… -