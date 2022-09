Inzaghi: «Bayern straordinario, serviva la partita perfetta. Non c’è stata» (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi rilascia ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata con il Bayern Monaco Ti aspettavi qualcosa di più dai tuoi? “Nei primi 20 minuti siamo entrati molto contratti contro una squadra intensa, straordinaria, una delle più forti d’Europa. Dopo il primo gol, dove dovevamo fare meglio come squadra scappando prima sulla palla di Kimmich, abbiamo creato tante occasioni sbagliando tecnicamente l’ultimo passaggio. Poi abbiamo portato pressione e avuto le occasioni per riaprirla. Chiaro che contro avversari del genere devi fare la partita perfetta, non c’è stata ma davanti avevamo una squadra di grandissima qualità”. Sul gol di Sané si nota l’ennesimo problema difensivo. “Sono d’accordo, dovevamo coprire la palla perché eravamo in due vicino Kimmich. Poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simonerilascia ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata con ilMonaco Ti aspettavi qualcosa di più dai tuoi? “Nei primi 20 minuti siamo entrati molto contratti contro una squadra intensa, straordinaria, una delle più forti d’Europa. Dopo il primo gol, dove dovevamo fare meglio come squadra scappando prima sulla palla di Kimmich, abbiamo creato tante occasioni sbagliando tecnicamente l’ultimo passaggio. Poi abbiamo portato pressione e avuto le occasioni per riaprirla. Chiaro che contro avversari del genere devi fare la, non c’èma davanti avevamo una squadra di grandissima qualità”. Sul gol di Sané si nota l’ennesimo problema difensivo. “Sono d’accordo, dovevamo coprire la palla perché eravamo in due vicino Kimmich. Poi ...

