Il giornalista Mattia Sorbi ferito al fronte in Ucraina: operato in un ospedale controllato dai russi (Di giovedì 8 settembre 2022) Un giornalista freelance italiano, Mattia Sorbi, sarebbe stato coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Kherson, in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano La Stampa. Il giornalista, si legge, è stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi. Le condizioni del reporter italiano, prosegue La Stampa, sarebbero buone. Sorbi è cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua sicurezza, aggiunge il quotidiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Unfreelance italiano,, sarebbe stato coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Kherson, in. Lo riferisce il quotidiano La Stampa. Il, si legge, è stato, soccorso ed’urgenza, e si trova in unin mano ai. Le condizioni del reporter italiano, prosegue La Stampa, sarebbero buone.è cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua sicurezza, aggiunge il quotidiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

