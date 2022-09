Elezioni: Letta, 'io unico a poter dire di aver fatto tutto per sostenere Draghi' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Io penso di essere l'unico che può dire di aver fatto di tutto per aiutare il governo Draghi, a non aver mai votato contro, l'unico che fino in fondo ha fatto tutto perchè andasse avanti". Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio. "Tutti gli altri leader hanno tutti grosso peccato, che con le loro scelte hanno fatto cadere il governo Draghi. La nostra è stata una scelta lineare nell'interesse del Paese", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Io penso di essere l'che puòdidiper aiutare il governo, a nonmai votato contro, l'che fino in fondo haperchè andasse avanti". Lo ha detto Enricoa Confcommercio. "Tutti gli altri leader hanno tutti grosso peccato, che con le loro scelte hannocadere il governo. La nostra è stata una scelta lineare nell'interesse del Paese", ha spiegato il segretario del Pd.

