(Di giovedì 8 settembre 2022) Nella giornata di oggi 8 settembre, avrà luogo il tanto attesoDay. Si tratta della seconda edizione dell’evento che, oltre a presentare i nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma, permetterà anche di godere di un’speciale. Inoltre, i festeggiamenti si estenderanno anche ai parchi Disneyland dove tutti gli abbonati potranno godere di grandi vantaggi.Day, incredibiledi lancio per tutti i nuovi abbonati La prima edizione delDay ha avuto un grande successo. Per questo, la piattaforma ha deciso di replicare l’evento anche quest’anno. A partire da oggi, proprio in occasione dei festeggiamenti, verranno aggiunti tanti nuovi contenuti al catalogo. Inoltre, è stata presentata un’imperdibiledi lancio dedicata a tutti i nuovi iscritti e a ...

tuttopuntotv : Disney+ sorprende i fan con un’incredibile offerta: ecco i dettagli #DisneyPlus #DisneyPlusStar #Disney+Day -

Il Sole 24 ORE

... pubblicato s ul suo Instagram , in cui lo vediamo mentreil pubblico alla fine di un ...fatto dalla Casa di Topolino considerato che in quella finestra di tempo si terranno sia ilPlus ...Il terzo episodio di She Hulk Attorney at Law è disponibile sulla piattaforma di streaming on demandPlus da oggi giovedì 1 settembre: ecco il recap delle sorprese mostrate durante la puntata, intitolata 'Il popolo contro Emil Blonsky' . Nel corso dell'episodio, da considerarsi come un vero e ... Disney alla riscossa, streaming in crescita e corsa ai parchi tematici Lanciato nella giornata di ieri, Disney Dreamlight Valley è diventato a sorpresa il nuovo desiderio dei giocatori PC. Il gioco, prodotto da Gameloft su licenza della famosa casa di produzione dedicata ...Ecco le ultime indiscrezioni su Bluebeard, un nuovo film d'animazione Disney realizzato con tecnica tradizionale che potrebbe essere annunciato al D23.