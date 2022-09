Coppia: come sincronizzare con il partner il desiderio di fare sesso? (Di giovedì 8 settembre 2022) La sessualità e di conseguenza il desiderio sessuale sono influenzati da molteplici fattori di cui bisogna tenere conto in queste situazioni: biologici, psicologici, sociali, relazionali, culturali e ambientali, e riuscire a mantenere adeguato il desiderio sessuale all’interno della propria Coppia è una sfida molto impegnativa che talvolta può mettere in difficoltà. Pensare che l’intesa sessuale rimanga sempre la stessa è poco realistico: le pulsioni sessuali in una Coppia possono cambiare per differenti motivi e in modo imprevedibile, portando i partner a vivere un momento di squilibrio per quanto riguarda la loro intimità sessuale. Cos’è il desiderio sessuale Prima di addentrarci nelle dinamiche di Coppia è importante capire cosa si intende quando si parla di ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) La sessualità e di conseguenza ilsessuale sono influenzati da molteplici fattori di cui bisogna tenere conto in queste situazioni: biologici, psicologici, sociali, relazionali, culturali e ambientali, e riuscire a mantenere adeguato ilsessuale all’interno della propriaè una sfida molto impegnativa che talvolta può mettere in difficoltà. Pensare che l’intesa sessuale rimanga sempre la stessa è poco realistico: le pulsioni sessuali in unapossono cambiare per differenti motivi e in modo imprevedibile, portando ia vivere un momento di squilibrio per quanto riguarda la loro intimità sessuale. Cos’è ilsessuale Prima di addentrarci nelle dinamiche diè importante capire cosa si intende quando si parla di ...

