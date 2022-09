Conference League 2022 2023 | risultati e classifiche

SkySport : ?? 'RICOMINCIAMO DA QUI' ?? Europa League e Conference League ripartono dalle 18:00 su Sky Sport ? #SkySport #SkyUEL… - SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - SkySport : ???? EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE ?? Le partite del giovedì su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #SkyUECL #UEL #UECL - Matti_2011 : Le finaliste della #ConferenceLeague, stasera, hanno dimostrato loro stesse quanto valga la Conference League.… - tvdellosport : ?? ROMA E FIORENTINA, LE DICHIARAZIONI DI MOURINHO E ITALIANO Lo Special One ed il tecnico della Viola si dicono i… -

Comincia con un passo falso interno ladella Fiorentina, che al Franchi domina l'Rfs Riga ma non concretizza, uscendo infine ...Grande uscita su Ilic, bravissimo ad aspettare il tiro. Sul gol forse poteva essere più deciso Fiorentina, l'Europa comincia in salita. E il gol è un problema Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...La Fiorentina va all'assalto del Riga per iniziare nel miglior dei modi la fase a gironi di Conference. Italiano, che deve fare a meno degli infortunati… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...