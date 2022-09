Cassano: «Psg Juve? Poteva finire 7-0… se la strada giusta è questa siamo a posto» (Di giovedì 8 settembre 2022) Antonio Cassano, ex attaccante della Roma e dell’Inter, ha commentato Psg Juventus su Instagram Antonio Cassano, ex attaccante della Roma e dell’Inter, ha commentato Psg Juventus su Instagram. Le sue parole: Cassano – «Mi piacciono le dichiarazioni di Allegri quando dice che hanno fatto una buonissima partita e hanno avuto tantissime occasioni. Ma si sono accorti che ogni volta che i francesi volevano andavano in porta? Poteva finire 7-0 la partita, poi con l’errore di Donnarumma si è riaperta. Nel primo tempo il 75% di possesso palla e Potevano fare 6 gol. E la stampa gli va dietro. Se i ciarlatani sono convinti che questa è la strada giusta direi che stiamo a posto per il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Antonio, ex attaccante della Roma e dell’Inter, ha commentato Psgntus su Instagram Antonio, ex attaccante della Roma e dell’Inter, ha commentato Psgntus su Instagram. Le sue parole:– «Mi piacciono le dichiarazioni di Allegri quando dice che hanno fatto una buonissima partita e hanno avuto tantissime occasioni. Ma si sono accorti che ogni volta che i francesi volevano andavano in porta?7-0 la partita, poi con l’errore di Donnarumma si è riaperta. Nel primo tempo il 75% di possesso palla eno fare 6 gol. E la stampa gli va dietro. Se i ciarlatani sono convinti cheè ladirei che stiamo aper il ...

