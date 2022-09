Brescia, straniero si avventa su una mamma col bimbo in braccio: la palpeggia e le strappa i pantaloni (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono stati momenti di terrore puro, quelli che una donna ha vissuto a Brescia lunedì. Attimi di paura per sé e per il suo piccolo di pochi mesi, che la giovane mamma vittima di una selvaggia aggressione fisica, portava avvolto in un marsupio a fascia per neonati. Succede tutto nel giro di brevi, ma interminabili istanti. In pieno giorno, quando uno straniero sulla trentina assale la donna all’improvviso. Sorprendendola alle spalle. E cominciando a palpeggiarla insistentemente nelle parti intime, e provando anche a strapparle i pantaloni… Brescia, straniero aggredisce alle spalle una giovane mamma È il primo pomeriggio di un lunedì di fine estate come tanti, ma non certo per la vittima dell’aggressione in strada, che se ne ricorderà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono stati momenti di terrore puro, quelli che una donna ha vissuto alunedì. Attimi di paura per sé e per il suo piccolo di pochi mesi, che la giovanevittima di una selvaggia aggressione fisica, portava avvolto in un marsupio a fascia per neonati. Succede tutto nel giro di brevi, ma interminabili istanti. In pieno giorno, quando unosulla trentina assale la donna all’improvviso. Sorprendendola alle spalle. E cominciando arla insistentemente nelle parti intime, e provando anche arle iaggredisce alle spalle una giovaneÈ il primo pomeriggio di un lunedì di fine estate come tanti, ma non certo per la vittima dell’aggressione in strada, che se ne ricorderà ...

