(Di giovedì 8 settembre 2022) La Banca centrale europea si appresta a compiere una delle scelte più difficili di sempre, ancor più di quella del 21 luglio, quando alzò id'interesse per la prima volta da undici anni, mettendo fine all'era deinegativi L'articolo proviene da Firenze Post.

"E' improbabile che lasorprenda in senso dovish - segnala invece Frederik Ducrozet di Pictet Wealth Management - soprattutto perche' larimane sotto pressione, aggravando il problema dell'...... penalizzando l'acquisto di gas inestera.e il suo operato negli ultimi mesi Laè stata poco lungimirante e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, così come quelli della Fed e ... Bce: valuta rialzo jumbo (+75 punti) dei tassi, si teme la recessione La Banca centrale europea si appresta a compiere una delle scelte più difficili di sempre, ancor più di quella del 21 luglio, quando alzò i tassi d'interesse per la prima volta da undici anni, mettend ...Sterlina ai minimi dal 1985, yen dal 1998, won coreano dal 2009: il biglietto verde schiaccia le valute globali ...