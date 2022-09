Annamaria Franzoni è tornata nella villetta di Cogne, dove si consumò l’infanticidio del figlio Samuele (Di giovedì 8 settembre 2022) Annamaria Franzoni è tornata a Cogne, nella villetta dove secondo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione la donna ha ucciso il figlio Samuele. Lo rivela il settimanale Giallo, con una foto che la immortala mentre si trova davanti alla porta di ingresso della casa. Le fotografie risalgono ai giorni di Ferragosto, quando Franzoni è tornata nella casa diventata simbolo del caso giudiziario iniziato il 30 gennaio 2002 con l’omicidio del bambino. Non sarebbe la prima volta che Franzoni torna a Cogne, in Valle d’Aosta. Lo scorso Capodanno ci sarebbe andata con il marito, Stefano Lorenzi, ed era stata notata dai vicini. Ora la donna gestisce un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)secondo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione la donna ha ucciso il. Lo rivela il settimanale Giallo, con una foto che la immortala mentre si trova davanti alla porta di ingresso della casa. Le fotografie risalgono ai giorni di Ferragosto, quandocasa diventata simbolo del caso giudiziario iniziato il 30 gennaio 2002 con l’omicidio del bambino. Non sarebbe la prima volta chetorna a, in Valle d’Aosta. Lo scorso Capodanno ci sarebbe andata con il marito, Stefano Lorenzi, ed era stata notata dai vicini. Ora la donna gestisce un ...

