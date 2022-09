Anna Pettinelli sbotta: “Gente inutile”, lo sfogo in diretta (Di giovedì 8 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anna Pettinelli non è riuscita a trattenersi e si è sfogata in diretta davanti a tutti. La speaker radiofonica ha detto la sua e ha spiazzato: ecco che cosa è successo. I fan dell’ex insegnante di Amici sanno molto bene che la loro beniamina è sempre una grande protagonista del piccolo schermo. Riesce sempre a Leggi su youmovies (Di giovedì 8 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è riuscita a trattenersi e si è sfogata indavanti a tutti. La speaker radiofonica ha detto la sua e ha spiazzato: ecco che cosa è successo. I fan dell’ex insegnante di Amici sanno molto bene che la loro beniamina è sempre una grande protagonista del piccolo schermo. Riesce sempre a

SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato @annapettinelli al Festival del Cinema di Venezia. Le abbiamo chiesto in che rapporti e' rimas… - Antoniopellec13 : RT @OlliCaneblu: Non anna pettinelli che finalmente libera da rudy e dalla biondina va a sfilare sul red carpet a Venezia vestita da sposa… - OlliCaneblu : Non anna pettinelli che finalmente libera da rudy e dalla biondina va a sfilare sul red carpet a Venezia vestita da… - mesorottaercazz : RT @raffinatissimo_: la proposta basciagoni, il vestito da sposa di anna pettinelli, le anticipazioni di uomini e donne, la smentita di ter… - MyliPanico : RT @raffinatissimo_: la proposta basciagoni, il vestito da sposa di anna pettinelli, le anticipazioni di uomini e donne, la smentita di ter… -