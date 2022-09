Ana de Armas spiega come è diventata «allo stesso tempo Norma Jean e Marilyn Monroe» in Blonde di Andrew Dominik

NetflixIT : PRONTI A ENTRARE NELLA NOSTRA ANA DE ARMAS ERA #Venezia79 - raimovie : Conferenza stampa del film BLONDE #Venezia79 di Andrew Dominik: Ana de Armas, Adrien Brody - raimovie : Sul #RedCarpet del film #BLONDE il regista Andrew Dominik, Ana de Armas, @adrienbrody e Brad Pitt, tra i produttori… - ZerounoTv : “Blonde”, Dominik porta a Venezia la Marilyn di Ana de Armas - Steffy96554979 : L'interpretazione di Ana de Armas è elogiata in maniera piuttosto unanime. Un grande lavoro da parte sua, descritta… -

La nostra recensione di Blonde di Andrew Dominik, in concorso alla 79sima edizione del Festival di Venezia "Sono solo una bionda", minimizza Marilyn Monroe (de) in una scena a casa della famiglia Di Maggio. Mente, Marilyn; anzi, mente Norma Jean, perché in realtà castana (come De). Marilyn, per come la conosciamo, è effettivamente bionda; ...Un incontro per certi versi illuminante, in cui il regista ha messo a parte di tanti aspetti legati alla sua opera; dalla scelta didecome protagonista alla decisione di raccontare Marilyn ...Come una vittima sacrificale sull'altare di Hollywood, cannibalizzata da un machismo dilagante e da un voyeurismo esasperato. Così Andrew Dominik racconta la diva più scintillante dell'industria cultu ...A Venezia 79 Ana De Armas racconta le sfide per interpretare l’icona bionda del cinema americano, fragile e fraintesa “questo film mi ha cambiato la vita”.