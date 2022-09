Ai malati di Alzheimer e a chi se ne prenda cura è dedicato il mese di settembre. Incontri, convegni, mostre (Di giovedì 8 settembre 2022) . Lotta allo stigma I malati di Alzheimer non sono bambini ma persone adulte, malate. (Press Office) il 19 settembre a Milano alla sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi ( programma su Alzheimeritalia.it) il convegno gratuito rivolto al pubblico Federazione Alzheimer Italia farà il punto su cure e qualità della vita, avendo come punto focale “la lotta allo stigma”, nel mese internazionale di sensibilizzazione e ricerca della malattia, che culminerà nella giornata mondiale del 21 settembre. A questo link si può seguire il convegno in diretta streaming. Leggi anche › Women’s Brain Project: perché contano le differenze di genere nell’Alzheimer e in altre malattie ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) . Lotta allo stigma Idinon sono bambini ma persone adulte, malate. (Press Office) il 19a Milano alla sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi ( programma suitalia.it) il convegno gratuito rivolto al pubblico FederazioneItalia farà il punto su cure e qualità della vita, avendo come punto focale “la lotta allo stigma”, nelinternazionale di sensibilizzazione e ricerca della malattia, che culminerà nella giornata mondiale del 21. A questo link si può seguire il convegno in diretta streaming. Leggi anche › Women’s Brain Project: perché contano le differenze di genere nell’e in altre malattie ...

