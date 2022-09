8 Settembre 2022 | è Disney + Day | con nuovi titoli e una speciale promo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il+ Day regalerà ancora più emozioni agli abbonati conche debutteranno a livello mondiale giovedì 8, oltre ai festeggiamenti con i Parchi, esperienze e prodotti. Tra icontenuti ci sono il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder e ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder, Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi, Tierra Incógnita,...

PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - Mov5Stelle : ?? Gli iscritti del MoVimento sono chiamati a decidere sulla destinazione delle restituzioni delle indennità dei por… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Le proiezioni di oggi, MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE, a #Venezia79. Programma (pubblico) ?… - startzai : RT @LazioInnova: ?? Rendere la #sostenibilità tangibile grazie all’ #innovazione, è questo l’obiettivo di Magic YouMan, il programma di acc… - KattInForma : Vangelo di oggi 8 Settembre 2022: Mt 1,1-16.18-23 | Video commento -

Voloscontato

In questi giorni è in Italia, più precisamente in Alto Adige, in qualità di speaker dei Sustainability Daysche si chiuderanno il 9, e abbiamo colto l'occasione per parlare con lei di ...Si discuterà finalmente di price cap sul metano nella riunione dei ministri dell'Energia dell'Unione Europea del 9e forse, forse, verrà assunta una posizione unitaria. Ma la decisione di imporlo alla Russia necessita del massimo di peso politico e quindi il dossier slitterà al Consiglio Europeo dei capi ... Meteo settembre 2022: ormai è certo, sarà un mese ricco di fenomeni meteorologici severi. Ecco il verdetto Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Brindisi 3 giorni Giovedì 8 Settembre: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 23°C e massima di 31°C. Nel ...Si verificano precipitazioni a carattere di temporale. Meteo Bobbio 3 giorni Giovedì 8 Settembre: giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, min 19°C, max 24°C.