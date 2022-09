Zielinski: «Siamo contenti ma sappiamo che siamo all’inizio della fase a gironi» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ptior Zielinski, autore di una doppietta nella gara di questa sera contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky «La cosa più importante è la squadra contro un avversario di prima fascia. siamo contenti ma sappiamo he siamo all’inizio della fase a gironi» Subito feeling in squadra «Credo che i nuovi sono tutti bravi ragazzi e d’ottimi giocatori. Si sono ambientati subito e ci hanno dato subito una grande mano» Forse il Liverpool poteva fare di più? «Guardo la mia squadra, abbiamo fatto un’ottima partita e non so se loro potevano fare di più. L’anno scorso hanno giocato la finale di Champiosn e hanno calciatori che pagano 80 milioni» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ptior, autore di una doppietta nella gara di questa sera contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky «La cosa più importante è la squadra contro un avversario di prima fascia.mahe» Subito feeling in squadra «Credo che i nuovi sono tutti bravi ragazzi e d’ottimi giocatori. Si sono ambientati subito e ci hanno dato subito una grande mano» Forse il Liverpool poteva fare di più? «Guardo la mia squadra, abbiamo fatto un’ottima partita e non so se loro potevano fare di più. L’anno scorso hanno giocato la finale di Champiosn e hanno calciatori che pagano 80 milioni» L'articolo ilNapolista.

