Vuelta 2022, risultati, classifica e ordine di arrivo diciassettesima tappa: trionfa Rigoberto Uran (Di mercoledì 7 settembre 2022) Super Rigoberto Uran che completa il suo cursus honorem. I risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo della diciassettesima tappa della Vuelta 2022, la Aracena-Monasterio de Tendudia di 162.3 km. In una frazione per larghi tratti pianeggiante, ma con un arrivo scoppiettante in salita in cui se la giocano Herrada, Pachet e Rigoberto Uran. E’ proprio il sudamericano a vincere allo sprint ristretto in salita. Di seguito la classifica dettagliata con i primi dieci corridori. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE Vuelta 2022: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE ordine D’arrivo CON I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Superche completa il suo cursus honorem. I, lae l’d’delladella, la Aracena-Monasterio de Tendudia di 162.3 km. In una frazione per larghi tratti pianeggiante, ma con unscoppiettante in salita in cui se la giocano Herrada, Pachet e. E’ proprio il sudamericano a vincere allo sprint ristretto in salita. Di seguito ladettagliata con i primi dieci corridori. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIED’CON I ...

SpazioCiclismo : Rigoberto Uran si impone nella diciassettesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo si avvicina la salita finale -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia fare aumentano le possibilità per la fuga -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: -40 dal traguardo fuga con De Marchi Soler e Jungels con 7? -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… -