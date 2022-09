Agenzia ANSA

È pari a 23 il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato nella notte tra ieri e oggi in un bar karaoke nelmeridionale. Lo ha reso noto oggi un funzionario locale. "Siamo ancora alla ricerca di altre vittime, ma il bilancio dei morti finora è di 23 e 11 feriti", ha detto Mai Hung Dung, alto ...E quiun'altra lite con il marito che pure il cronista sportivo lo aveva fatto, andando in ... Soprattutto dal, una guerra che Terzani seguì, testimone diretto, fino alla ritirata ... Vietnam: scoppia incendio in bar karaoke, 23 morti - Asia È pari a 23 il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato nella notte tra ieri e oggi in un bar karaoke nel Vietnam meridionale. Lo ha reso noto oggi un funzionario locale. (ANSA) ...