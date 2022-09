Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Pronto per qualsiasi ruolo, anche premier” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elezioni 2022, “fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a ‘Il sorpasso’ su Rai Isoradio. “Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sono Pronto a ricoprire qualsiasi ruolo che gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. “Saremmo in grado di garantire serenità fiducia, non miracoli, più poliziotti meno clandestini” aggiunge. RUSSIA – “Qualcuno dice che Salvini è amico di Putin, e sciocchezze di questo genere. Vorrei salvare i risparmi degli italiani, non ho mai preso soldi dalla Russia, la smettano di rompere le palle con le spie russe e gli agenti russi”. “Ho solo detto che le sanzioni che dovevano stroncare Putin stanno finanziando la guerra, e stanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022), “fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteoa ‘Il sorpasso’ su Rai Isoradio. “Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sonoa ricoprireche gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. “Saremmo in grado di garantire serenità fiducia, non miracoli, più poliziotti meno clandestini” aggiunge. RUSSIA – “Qualcuno dice cheè amico di Putin, e sciocchezze di questo genere. Vorrei salvare i risparmi degli italiani, non ho mai preso soldi dalla Russia, la smettano di rompere le palle con le spie russe e gli agenti russi”. “Ho solo detto che le sanzioni che dovevano stroncare Putin stanno finanziando la guerra, e stanno ...

