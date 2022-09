Ucraina, l'esercito di Kiev ha liberato territori nel sud: 'Per sicurezza non diciamo quali' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le forze ucraine hanno annunciato di aver liberato alcuni insediamenti nel sud del Paese, ma comunicherà successivamente quali sono per motivi di sicurezza. Lo rende noto il capo del Centro stampa di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le forze ucraine hanno annunciato di averalcuni insediamenti nel sud del Paese, ma comunicherà successivamentesono per motivi di. Lo rende noto il capo del Centro stampa di ...

