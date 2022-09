“Sono scoppiata a piangere!”: il vizietto di Alex Belli, rivelazioni scottanti della sua ex (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo showman Alex Belli inchiodato dalle dichiarazioni della sua ex: il copione attuato nella casa del GF Vip sembra fare il verso al suo precedente matrimonio. Alex Belli ck12.it 20220905 (fonte instagram)“Nel bene o nel male, purché se ne parli“: mai adagio si rivelato più calzante all’attore Alex Belli, soprattutto dopo la sua partecipazione al “GF Vip”. L’attore di “Centovetrine” ha sicuramente plasmato a suo piacimento molte delle dinamiche nel reality, stringendo alleanze e animando lo show con teatrini improvvisati. Iconica la sua relazione con l’influencer Soleil Sorge, sorta sotto l’occhio clinico delle telecamere: a dispetto del matrimonio con la modella Delia Duran, il rampante attore emiliano ha dato adito ad un infuocato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo showmaninchiodato dalle dichiarazionisua ex: il copione attuato nella casa del GF Vip sembra fare il verso al suo precedente matrimonio.ck12.it 20220905 (fonte instagram)“Nel bene o nel male, purché se ne parli“: mai adagio si rivelato più calzante all’attore, soprattutto dopo la sua partecipazione al “GF Vip”. L’attore di “Centovetrine” ha sicuramente plasmato a suo piacimento molte delle dinamiche nel reality, stringendo alleanze e animando lo show con teatrini improvvisati. Iconica la sua relazione con l’influencer Soleil Sorge, sorta sotto l’occhio clinico delle telecamere: a dispetto del matrimonio con la moDelia Duran, il rampante attore emiliano ha dato adito ad un infuocato ...

Thyria77 : @Me_nef8 È così orribile che sono scoppiata a ridere ?? - dentinidiyoongi : davvero sono scoppiata a piangere appena le ho viste non lo so, è che sono così belli ma tanto belli e li amo da morire - loueh_madeit : ieri sera sono stata malissimo, sono scoppiata a piangere a tavola e finalmente mi sono aperta un pò - foreverhappilyy : @Chiara_1897 Pensa che io ieri stavo facendo il test di medicina e ovviamente non avevo il telefono con me. Appena… - prxttycat : Ieri crush mi ha chiamato e non me lo aspettavo, sono scoppiata a piangere in chiamata e gli ho raccontato una picc… -