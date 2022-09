Sondaggi, Meloni doppia la Lega anche in Veneto. Salvini dopo il 25 si dimette? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sondaggi, Meloni doppia la Lega anche in Veneto. Salvini dopo il 25 si dimette? Alle 17 Segui la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)lainil 25 si? Alle 17laconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgiolaporta : Oltre 4 punti di vantaggio della #Meloni su #Letta. Erano pari. Poi Letta ha iniziato a fare #campagnaelettorale s… - VauroSenesi : #ElezioniPolitiche2022 – Sondaggi, #Meloni in testa… La mia nuova vignetta #5settembre - HuffPostItalia : Meloni e la destra hanno un problema con i giovani. Lo dicono i sondaggi - FuckHater83 : RT @Rapace781: In TV sondaggi su #Draghi e #Meloni escludono sempre #Conte allora facciamo un sondaggio noi! Partecipiamo in massa! Retwitt… - midnightsolis : RT @Rapace781: In TV sondaggi su #Draghi e #Meloni escludono sempre #Conte allora facciamo un sondaggio noi! Partecipiamo in massa! Retwitt… -