Serie A 2022/2023, sesta giornata: calendario, programma, orari e tv

calendario, programma, date, orari e come vedere in tv e streaming la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Prosegue il campionato, giunto al penultimo turno prima delle sosta nazionali. Napoli-Spezia apre le danze sabato alle 15, mentre Empoli-Roma chiude il programma lunedì alle 20.45. Impegni agevoli, almeno sulla carta, per le big; spicca anche il derby tra neopromosse Lecce-Monza. Ecco tutto il programma della giornata.

programma
Sabato 10 settembre
15.00, Napoli-Spezia (DAZN)
18.00, Inter-Torino (DAZN)
20.45, Sampdoria-Milan (DAZN/SKY)

Domenica 11 settembre
12.30, Atalanta-Cremonese (DAZN-SKY)
15.00, Bologna-Fiorentina (DAZN)
15.00, Lecce-Monza (DAZN)
15.00, Sassuolo-Udinese (DAZN)

